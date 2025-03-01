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        Refüje çarpan otomobil, ters döndü; 1 ölü, 1 yaralı

        MALATYA'darefüje çarparak ters dönen otomobilin sürücü Talha Taş (22) yaşamını yitirdi, yanındaki İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:45
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        Refüje çarpan otomobil, ters döndü; 1 ölü, 1 yaralı
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        MALATYA'darefüje çarparak ters dönen otomobilin sürücü Talha Taş (22) yaşamını yitirdi, yanındaki İ.Ç. yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Talha Taş'ın kullandığı 44 HL 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği, yanındaki İ.Ç.'nin de yaralandığı belirlendi. İ.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Talha Taş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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