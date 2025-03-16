Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Naci Kaygusuz (64) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Naci Kaygusuz idaresindeki 44 EY 781 plakalı traktör seyir halindeyken bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Naci Kaygusuz ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kaygusuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.