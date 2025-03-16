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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

        MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Naci Kaygusuz (64) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:25
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Naci Kaygusuz (64) yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Naci Kaygusuz idaresindeki 44 EY 781 plakalı traktör seyir halindeyken bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Naci Kaygusuz ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kaygusuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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