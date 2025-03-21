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        Malatya'da kar yağışı; Arapgir'de eğitime ara

        MALATYA'nınyüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Arapgir ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:15
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        Malatya'da kar yağışı; Arapgir'de eğitime ara
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        MALATYA'nınyüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Arapgir ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Malatya'da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Arapgir, Darende ve Hekimhan ilçelerinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Darende'de kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışması ile araçlar yollarına devam etti. Arapgir ilçesinde de kaymakamlık kararıyla eğitime 1 gün ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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