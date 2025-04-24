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        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser için tören

        MALATYA'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitiren komiser Göksel Özay (49), için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:43
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        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser için tören
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        MALATYA'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitiren komiser Göksel Özay (49), için tören düzenlendi.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser Göksel Özay, Çilesiz Mahallesi’nde 14 Nisan'da halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özay tedaviye alındı. Özay, dün akşam saatlerinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Göksel Özay için bugün görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, komiser Göksel Özay'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Özgeçmişi okunan ve dua edilen Özay'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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