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Malatya'da Avrupa Spor Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi

AA

Malatya'da Avrupa Spor Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da Avrupa Spor Haftası kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında imzalanan FRIT fonu kapsamında AB tarafından finanse edilen "Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" etkinliklerinin açılışına katıldı.

Baykan, Türkiye'de bulunan yaklaşık 3 milyon 700 bin mültecinin 1 milyon 200 binini oluşturan genç nüfusa yönelik bu projeden dolayı sağlanan katkı için AB'ye ve Alman Kalkınma Bankasına teşekkür etti.

Anadolu coğrafyasının tarihin her döneminde bugün Suriyeli mültecilere kucak açtığı gibi mazlumların, mağdurların sığınağı olduğunu aktaran Baykan, şunları kaydetti:

"Kendisine sığınan insanlığın bireylerine destek ve yardımcı olurken hiçbir art niyet, hiçbir hesap gütmeden hareket etmiştir. Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında 25 milyon avro bütçeli spor tesisleri, gençlik tesisleri yapılması ve bundan mülteci çocukların, gençlerin faydalanması için yürüttüğümüz proje elbette önemlidir. Avrupa Birliği desteği ile yürütülen başka projeler de ülkemizde mevcuttur bu alanda ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mültecilere yönelik harcadığı milyarlarca doların yanında verilen desteklerin çok kısıtlı, çok yetersiz olduğu gerçeğini de söylemeden geçemeyeceğim. Bir komşu ülkemizin bu konuda sergilediği acımasız tavrın da maalesef Avrupa Birliği ülkeleri tarafından hiçbir şekilde eleştirilmediğini, cezalandırılmadığını, uluslararası anlaşmalara uygun hareket edilmediğini görmekten de üzüntü duyuyoruz. Daha dün Antalya Kaş açıklarında 300'e yakın mülteciyi barındıran bir teknenin imdat çığlığına Türkiye Cumhuriyeti Devleti olumlu yanıt vererek onları kurtarmıştır. Ama Ege Denizi'nde yaşananları hepimiz biliyoruz. Yunanistan'ın mültecilere nasıl davrandığını, nasıl geri itmeler yaptığını, nasıl botları deldiğini, onları ölüme terk ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu işin politik kısmı değil, bu işin insanlık kısmı, insan canı söz konusu olan. O yüzden Avrupa Birliğinin değerli yöneticilerini bu projeye olan değerli katkılarını daha da artırmaya ve bu tür projelerin yenilerinin planlanmasında bizlere destek ve yardımcı olmaya davet ediyorum."

Alman Kalkınma Bankası Ankara Ofis Direktörü Dr. Kirk Mildner ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak proje kapsamında Avrupa Spor Haftası açılışı için Malatya'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Proje Avrupa Birliğinin özellikle Suriye'den gelen, savaş ve krizlerden etkilenen milyonlarca mültecinin getirdiği zorluklarla başa çıkma konusunda Türkiye'ye yardım etme programının bir parçası. Bu proje ile inşa edilen gençlik ve spor tesisleri gençlerin bir araya gelmesine katkıda bulundu. Bunlar bunun bir örnekleri. Spor, saygı, hoşgörü, adalet, anlayış, tanıma ve takdir etmeyi öğretir. Çocuklar spor yapma becerileri kazanır, özellikle yüzme konusunda, bu şeklide de spor kendine güveni arttırır. Malatya'da da bu imkanlar var ve bunları görüyoruz. Türk hükümetinin bu projeyi uygulama ve gençler arasındaki spor faaliyetlerine teşvik etme taahhüdünden etkilendim." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Laurent Guirkinger ise projenin savunmasız gençleri daha da güçlendirmek, kalkındırmak için yürütüldüğünü anlatarak, "Avrupa Birliği inanır ki çocuklar insanlığı spor yaparak eşit şartlarda, şans ve fırsatlarda öğrenir. Sadece Avrupa değil, bizim içimizdeki partner ülkelerimiz de dahil. Biz inanırız ki tüm çocuklar doğru eğitimle kendilerini geliştirebilsinler. Doğru şartları kullanarak da bunu sağlarız. Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa, 12 ilimizde çeşitli spor faaliyetleri devam etmektedir. 26 ilimizde futbol sahaları, tenis kortları, gençlik merkezleri inşa ediyoruz." diye konuştu.

Guirkinger, çocuklardan egzersiz yapmalarını ve spor aktiviteleri gerçekleştirmelerini de istedi.

Konuşmaların ardından voleybol turnuvalarında başarı elde eden takımlara madalyaları verildi. Proje kapsamındaki branşlarda çocuklar çeşitli gösteriler sundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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