Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız gerçekleşiyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalarda çok sayıda iş makinesi kullanılırken bazı enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise polis ekiplerine teslim ediliyor.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıyor.

Kentte depremlerde yıkılan 4 bin 655 binadan 460'nın enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, kentin farklı noktalarında sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.