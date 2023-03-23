Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 2 bin 122 konteynerin kurulduğu geçici barınma merkezinde akşam da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği kentte, vatandaşların barınma sorununu çözmek için İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alana konteyner kent kuruldu.

Yaklaşık 8 bin kişinin yerleştirildiği alanda kalan çocuklar ve gençler, kendileri için kurulan çocuk oyun alanı ve basketbol sahasında iftarın ardından güzel vakit geçiriyor.

Konteyner kentin güvenliğini sağlayan askerler de buradaki çocukların oyunlarına eşlik ederken, Türk Kızılay'ın gönüllü ekipleri ise çocuklara balon veriyor, çeşitli ikramlarda bulunuyor.



Depremzede gençlerden Faruk Berat Bozkurt, AA muhabirine, akşamların konteyner kentte genel olarak güzel geçtiğini belirterek, kendileri için hazırlanan alanlarda basketbol, futbol, voleybol oynadıklarını söyledi.

Bazen askerlerin de kendileriyle oyun oynadığını ifade eden Bozkurt, böylece depremin izlerini silmeye çalıştıklarını belirtti.

Yetkililere kendilerini unutmadığı için teşekkür eden Bozkurt, "Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Ne talep edersek hemen getirip bizlere veriyorlar. Bize her türlü açıdan yardımcı oluyorlar." dedi.

- "Gündüzleri ders yapıyoruz, akşamları oyun oynuyoruz"

Yusuf Aşan da, ailesinin konteyner başvurusunda bulunduğunu kaydederek, "Kısa sürede buraya yerleştik. Burada aynı zamanda okulumuza devam ediyoruz. Gündüzleri derslerimizi yapıyoruz, akşamları ise arkadaşlarımızla spor sahalarında oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Melek Tekatlı ise sabahları okula gittiklerini, akşam olduğunda da arkadaşlarıyla bir araya gelip çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Burada çalışan gönüllerin kendilerinin mutluluğu için elinden geleni yaptığının altını çizen Tekatlı, "Hepsine çok teşekkür ederiz. Devletimizden de Allah razı olsun. Bizim gibi gençlerin daha güzel vakit geçirmeleri için her şeyi düşünmüşler. Biraz olsun kafamızı dağıtabilmemiz spor sahaları yapılmış. Biz de fırsat buldukça iftarın hemen ardından oyunlar oynayıp vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan ışıklandırmaların tamamlandığı 2 bin 122 konteynerin kurulduğu geçici barınma merkezi havadan görüntülendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.