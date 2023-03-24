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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Malatya'da yürüttükleri faaliyetleri inceledi

AA

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Malatya'da yürüttükleri faaliyetleri inceledi

MALATYA (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da üniversitelerince yürütülen faaliyetleri inceledi.

Teknokent Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Hotar, burada depremzede çocuklara yönelik etkinliklere katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından oluşturulan etkinlik alanında depremzede çocuklarla boyama yapan Hotar, çocuklarla Karagöz ve Hacivat gösterisini de izledi.

Depremzedelerin su ihtiyacının karşılaması amacıyla geliştirilen mobil su arıtma cihazını da inceleyen Hotar, burada yaptığı açıklamada, depremzedeler için bölgede faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Bölgede suyun oldukça önemli olduğunu dile getiren Hotar, şöyle devam etti:

"İlk anda can kurtarmak, onlara güvenli alanlar oluşturmak önemliydi. Sonra en temel ihtiyaçlar devreye girdi. Bunlardan biri de suydu. Yer altındaki bazı kırılmalardan dolayı şehir suyu bir süre kullanılamaz oldu. Biz bu noktada devreye girdik. Hocalarımız hızlıca proje geliştirerek rektörlüğümüzün maddi katkılarıyla oluşum içine girdi ve su arıtma ünitesi yaptı. Ünitemizi önce Adıyaman'daki konteyner kentte kurduk. Daha sonra Malatya'dan da hem belediye başkanlığımızdan hem bakanlığımızdan talep oldu. Yaklaşık 2 bin 200 konteynerin olduğu bu şehirde günlük 150 bin metreküp kapasiteli bir ünite. Su, buradaki musluklardan herkesin kullanımına açık, içilebilir diş fırçalanabilir, yemekte kullanılabilir."

Suyun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Hotar, zaman zaman halk sağlığı ekiplerince ölçüm yapılacağını anlattı.

Üniversite olarak sürekli alanda olmaya devam edeceklerinin altını çizen Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak önümüzdeki 6 ay bile planlanmış durumda. İlgili tüm alanların tüm hocalarıyla sürekli sahada olacağız. İki konteynerimizi getirdik, sınıf haline dönüştürdük. Elbistan'da geçici mutfak oluşturduk. Hocalarımız hem rehabilitasyon hem eğitim hem eğlence için buradalar." diye konuştu.

Hotar, ekmek fabrikasında kullanılacak arıtma cihazının ise biraz daha farklı olduğunu sözlerine ekledi.


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