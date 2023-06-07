Depremzede çocukların yüzü "Gençler Sevinsin Umutlar Sönmesin" etkinliğiyle güldü

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MALATYA (AA) - Malatya'da depremzede çocuklar "Gençler Sevinsin Umutlar Sönmesin" etkinliği kapsamında ata bindi, satranç, masa tenisi ve langırt oynadı.

Turgut Özal Üniversitesinin Battalgazi kampüsündeki Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıcı etkisinin her yaştan insanı olumsuz etkilediğini söyledi.

Depremin çocukları yetişkinlere nazaran daha fazla olumsuz etkilediğini aktaran Güder, "Gençlerimizi olumsuz psikolojiden kurtarma adına bu etkinliği düzenledik. Gençleri sevindirelim ki umutları sönmesin, geleceğe güvenle bakabilsinler diye programı gerçekleştirdik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri, geleceğe hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise programın yaklaşık 3 ay süreceğini belirterek, "Burada ata binme, futbol, basketbol gibi bir takım sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan depremzede çocuklar, ata bindi, satranç, masa tenisi ile langırt oynadı.

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