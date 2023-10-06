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        Malatya'daki deprem konutlarında dış cephe işlemleri yapılıyor

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) mart ayında temeli atılan ve 36 bloktan oluşan projede 9 blokun dış cephe işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:06
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        Malatya'daki deprem konutlarında dış cephe işlemleri yapılıyor
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        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) mart ayında temeli atılan ve 36 bloktan oluşan projede 9 blokun dış cephe işlemleri tamamlandı.

        6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

        Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

        Mahallede mart ayında temeli atılan 36 blok ve 736 daireden oluşan etapta 9 blokun da dış cephe işlemleri bitti.

        Dairelere kapı, pencere ve mutfak dolabı takmaya hazırlanan ekipler, ardından binaların çevre düzenlemesini yapacak.

        - "Yıl sonuna kadar teslim etmek için çalışıyoruz"

        Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen, AA muhabirine, afet konutlarının yapımını hızla sürdürdüklerini söyledi.

        Sorumluluk alanlarında, 3+1 özellikte 736 daire yapacaklarını anlatan Sezen, şöyle konuştu:

        "Bu ayın sonuna doğru kaba inşaatlarımızın tamamı bitecek. Dış cephe imalatlarımız ise tüm hızıyla sürüyor. Şu an 9 blokta dış cephe çalışmalarımızı tamamladık ve iç imalatları ahşap kapı, mutfak dolaplarına geçeceğiz. Yakında parkelerimiz de gelecek. İmalatlarımızı çeşitlendirip, hızlandırıp yıl sonuna kadar teslim etmek için çalışıyoruz."

        Sezen, şu an şantiyelerinde 400 kişilik bir ekibin çalışmasını sürdürdüğünü aktararak, "Konutları bir an önce teslim etmek için 7/24 çalışıyoruz." dedi.

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