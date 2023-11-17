Türk Kızılay ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında "Aş Evi" protokolü imzalandı

Türk Kızılay, 6 Şubat tarihindeki depremlerin yaralarının sarılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı.​​​​​​​

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan tarafından protokol imzalandı.

Protokolle Türk Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan yemek fabrikasında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yaparak dağıtımını gerçekleştirecek.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Malatya'nın çok büyük bir afet, sıkıntı yaşadığını, buna karşılık bunun altından kalkmayı başardığını ifade etti.

Kentin daha da iyi olacağını belirten Altan, "Barınmayla alakalı burada büyük bir fabrikamız var, üretimler yaptı. Hem Malatya'ya hem de diğer şehirlere konteyner gönderildi. Kapasitesini daha da artıracak. Belediye Başkanımız, Malatya'mıza güzel bir hizmet olan Aş Evi'ni protokolle bize tahsis ediyor. İlk etapta günlük bin kişiye yemek çıkaracağız. Bağışçılarımızın destek ve gayretleriyle daha da artacaktır. Amaç muhtaca ulaşmak, muhtacın yüzünü güldürmektir. Belediyemizin koordinasyonu, dayanışması bizim için çok kıymetli. Koordineli bir şekilde Malatya'daki sıkıntılı ve muhtaç durumda olan insanlara ulaşılması hem Malatyalı için hem ülkemiz için çok kıymetli bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da deprem sürecinde Türk Kızılay ile ortak çalışmalara imza attıklarını, vatandaşın yardımına koştuklarını, yeme, içme, barınma, giysi gibi ihtiyaçların karşılanması için büyük gayretler gösterdiklerini belirtti.

Gürkan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bir bölümü konteyner kentlerde kalıyor. Konteyner kentlerimizdeki yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve hastalarımıza halen sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de Türk Kızılay ile yapacağımız protokolle ekmek ve yemek fabrikamızda günde bin kişiye yemek çıkararak, ihtiyaç sahiplerine aş olarak dağıtılması planlandı ve protokolü imzalandı. Günde bin vatandaşımıza günlük sıcak yemeklerini ve içeceklerini ulaştıracağız. Ayrıca ihtiyaca binaen bu rakam artacak ve ramazan ayında bu rakam 3-5 katına tekabül edecek. Aş Evi protokolüyle inşallah Malatya'mızda kimsenin aç ve açıkta kalmaması noktasında Türk Kızılay ile Büyükşehir Belediyemiz birlikte hareket edecektir."