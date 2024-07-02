"Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" Malatya'da tanıtılacak

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtımı 5 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki üreticileri büyük alıcılar ile buluşturan "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin paydaşları Malatya'da bir araya gelecek.

Kentteki yerel ürün ile hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımıyla ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan proje, üreticileri büyük firmaların satın alım heyetleriyle bir araya getirerek ürün ve hizmetlerini tanıtıp ticaret hacimlerini büyütmeyi hedefliyor.