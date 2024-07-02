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        "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" Malatya'da tanıtılacak

        Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtımı 5 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:36
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        "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" Malatya'da tanıtılacak
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        Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtımı 5 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki üreticileri büyük alıcılar ile buluşturan "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin paydaşları Malatya'da bir araya gelecek.

        Kentteki yerel ürün ile hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımıyla ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan proje, üreticileri büyük firmaların satın alım heyetleriyle bir araya getirerek ürün ve hizmetlerini tanıtıp ticaret hacimlerini büyütmeyi hedefliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Güvenilir Ürün Platformu, Gıda Perakendecileri Derneği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek program 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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