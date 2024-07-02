"Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" Malatya'da tanıtılacak
Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtımı 5 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.
Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtımı 5 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki üreticileri büyük alıcılar ile buluşturan "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin paydaşları Malatya'da bir araya gelecek.
Kentteki yerel ürün ile hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımıyla ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan proje, üreticileri büyük firmaların satın alım heyetleriyle bir araya getirerek ürün ve hizmetlerini tanıtıp ticaret hacimlerini büyütmeyi hedefliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Güvenilir Ürün Platformu, Gıda Perakendecileri Derneği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek program 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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