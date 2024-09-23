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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:28
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 16-22 Eylül’de 67 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 89 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda 3 bin 315 sentetik hap, 3 kilo 27 gram esrar, 74 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram kenevir tohumu ve 28 kök kenevir ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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