Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda 3 bin 315 sentetik hap, 3 kilo 27 gram esrar, 74 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram kenevir tohumu ve 28 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 16-22 Eylül’de 67 olaya müdahale edildi.

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