Malatya'daki konteyner kentler 546 güvenlik kamerasıyla izleniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya’da, kent merkezinde 55 bin 734 afetzedenin ikamet ettiği konteyner kentlerin 546 kamera sistemiyle gece ve gündüz izlendiği bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda, kentte bulunan konteyner kentlerde depremzedelerin huzurlu ve güvenli bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

İl merkezinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki konteyner kentlerde 55 bin 734 kişinin ikamet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konteyner kentlerde gerekli güvenlik tedbirleri titizlikte uygulanmakta olup etrafı tamamen tel örgüyle çevrilmiş, girişlerinde nizamiyeler oluşturularak giriş ve çıkışlarda gerekli kimlik kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca 546 kamera sistemiyle konteyner kentlerimiz gece ve gündüz izlenmeye devam edilmektedir. Konteyner kentlerimizde emniyet, jandarma ve özel güvenlik personeli olmak üzere toplamda 515 personelle güvenlik tedbirleri yerine getirilmektedir.

Depremzede vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kesintisiz devam etmekte olup 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde konutu hasar gören vatandaşlarımızın haricinde konteyner kentlerde başka kimse barınmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de denetimler ve kontroller devam edecektir."