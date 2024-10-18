Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rezerv alanda inceleme yaptı:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akpınar Mahallesi'ndeki Merkez-1 projesi olarak isimlendirilen rezerv alanda inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi almasının ardından Sami Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akpınar Mahallesi'nde inşası devam eden çarşının rezerv alan kapsamında inşa edildiğini ve Merkez-1 projesi olarak isimlendirildiğini söyledi.

Binaların hızla yükseldiğini, kentte 49 rezerv alanı bulunduğunu, bunların yaklaşık 30'unda inşaatların başladığını, kalanların ihale hazırlıklarının devam ettiğini bildiren Er, şöyle devam etti:

"Buranın 1. etabı bitmek üzere, edindiğimiz bilgiye göre yılın ilk çeyreğinde şubat ayının sonlarına doğru burada yaklaşık 1300 dükkan, 760 ofis ve 134 konut teslim edilecek. Vatandaşımız burasını gördüğünde moral ve motivasyonun artacak. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 2025'in içinde bu projenin tamamı bitmiş olacak. Yeter ki insanımızı bize yardımcı olsun. Aslında bura daha önce biterdi, yürütmeyi durdurma kararları verilmesi, boşaltmada, yıkımda engeller çıkması, işlerin uzamasına sebep oldu. Kışla Caddesini de boşalttık, gördüğünüz gibi. Rezerv alanlar Malatya'nın ayağa kalkması için büyük bir şans."