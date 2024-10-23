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        Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:23 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:23
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        Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetimindeki antrenmanda pas çalıştı.

        Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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