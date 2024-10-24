Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bırakıldı

        Malatya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bırakıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yazılı açıklamasında, göl ve göletlerde balık popülasyonunu en yüksek seviyede tutmak, sürdürülebilir avcılığın devamı sağlamak ve iç sularda balık türlerinin çeşitliliğini korumak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Geçen ay Malatya'daki tüm göl ve göletlere 2 milyon 226 bin sazan yavrusu bıraktıklarını aktaran Akar, şunları kaydetti:

        "Şimdi de Karakaya Barajı'na, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 3 ayrı noktaya toplamda 750 bin şabut yavrusu bıraktık. Böylelikle son 10 yılda göl ve göletlerimiz başta sazan olmak üzere toplamda 9 milyon 250 bin yavru balık bırakmış olduk. Şabut balığı 50-60 santimetre ve ortalama olarak 25-30 santimetre uzunluğa sahiptir. 1-2 kilogram ağırlıkta olan bu tatlı su balığı pulludur. Ayrıca sağlı sollu olmak üzere 1 çift bıyıkları vardır. Olta ve uzatma ağları ile avlanırlar. Sırtı koyu kahverengindedir. Karın bölgesi kirlenmiş sarımtırak bir renktedir. Kuyruk yüzgeçleri epeyce derin olup çatal şeklini almıştır. Önemli ekonomik değere sahip Fırat ve Dicle nehrinde yaşamaktadır. Her sene plan ve program dahilinde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca buradan bölgemizde sürdürülebilir balık avcılığının devam etmesi ve gelecek nesillerimize daha verimli doğa bırakmak için gerek ticari gerek amatör balık avcılarından balıklarda boy ve tür sınırlarına uymalarını önemle rica ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu Adem Büyük oldu
        Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu Adem Büyük oldu
        Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev
        Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev
        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere 38 bin 832 lira cez...
        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere 38 bin 832 lira cez...
        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na hazırlanıyor
        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na hazırlanıyor
        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi