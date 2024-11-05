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        Malatya merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Malatya merkezli terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:21
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        Malatya merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Malatya merkezli terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, geçmiş dönemlerde terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen D.B'nin İstanbul'da bulunduğunu belirledi.

        Özel harekat ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli, Malatya'ya getirildi.

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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