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        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:55
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        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

        Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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