GÜNCELLEME - Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de taziye mesajı yayımladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Şehidimizin makamı ali olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit oldu, polis memuru M.H.T. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarptı.

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