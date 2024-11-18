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        Malatya'da 7 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:15
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        Malatya'da 7 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Sivas kara yolunun Kumluk mevkisinde S.U'nun kullandığı 34 KED 153 plakalı tırda arama yaptı.

        Aramada, 200 koli ve 150 çuval içerisinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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