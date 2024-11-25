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        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Malatya'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 02:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 02:42
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        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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        Malatya'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Darende-Gürün arasında mahsur kalan 60'a yakın araç ve 200 kişiyi kurtardığını belirtti.

        Vatandaşların Darende'de kamu sosyal tesislerinde ağırlanacağını kaydeden Er, itfaiye ekiplerinin Akçadağ Çayırdüzü'nde mahsur kalan araçlardaki 70 kişiyi tahliye ederek Kozluca'daki kamu binalarına yerleştirdiğini aktardı.

        Yazıhan ilçesi Epreme'de 40 kişi, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli'de 6 kişi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğazı'nda ise 5 kişinin tahliye edildiğini belirten Er, "Mahsur kalan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, tahliye operasyonlarını gerçekleştiren fedakar çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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