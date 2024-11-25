Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Yazıhan ilçesi Epreme'de 40 kişi, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli'de 6 kişi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğazı'nda ise 5 kişinin tahliye edildiğini belirten Er, "Mahsur kalan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, tahliye operasyonlarını gerçekleştiren fedakar çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Darende-Gürün arasında mahsur kalan 60'a yakın araç ve 200 kişiyi kurtardığını belirtti.

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