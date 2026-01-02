Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyzanur Erçel arasında 31 Aralık 2025'te çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, Doğan ile I.D. yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan hayatını kaybetmiş, Beyzanur Erçel gözaltına alınmıştı.

