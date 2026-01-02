Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:55
        Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Niyazi Mısri Mahallesi'nde 31 Aralık 2025'te çıkan kavgada Sena Nur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Beyzanur Erçel, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Erçel, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyzanur Erçel arasında 31 Aralık 2025'te çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, Doğan ile I.D. yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan hayatını kaybetmiş, Beyzanur Erçel gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

