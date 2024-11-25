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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Malatya'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında verilen desteğe ilişkin, "Bu tutarların 1 milyon 250 bin lira hibe ve bir o kadar da kredi olarak güncellenmesi bir zorunluluktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:09
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Malatya'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında verilen desteğe ilişkin, "Bu tutarların 1 milyon 250 bin lira hibe ve bir o kadar da kredi olarak güncellenmesi bir zorunluluktur." dedi.

        Karatepe, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra aradan geçen sürede bölgede halen sorunların sürdüğünü gördüklerini anlatan Karatepe, bu durumun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

        İlçede depremin izlerinin halen var olduğunu aktaran Karatepe, şunları kaydetti:

        "Rezerv alan çalışmaları hakkında vatandaşın hiç bilgilendirilmemiş olması, rezerv alanların planlaması yapılırken vatandaşın görüşünün hiç alınmıyor olması kabul edilemez. Yerinde dönüşüm yapmayı tercih eden vatandaşlara sunulan 750 bin lira kredi ve 750 bin lira hibe desteğinin yetersiz olduğu, bu rakamların yaklaşık olarak iki yıldır hiç güncellenmediği, inşaat maliyetlerinin çok hızla arttığı bu dönemde kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tutarların 1 milyon 250 bin lira hibe ve bir o kadar da kredi olarak güncellenmesi bir zorunluluktur."

        CHP'li Karatepe, daha sonra geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek taziye diledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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