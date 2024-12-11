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        Boğulma tehlikesi geçiren genç 5 ay sonra yürümeye başladı

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren ve 34 dakika sonra sudan çıkarılan 22 yaşındaki Kenan Ak, 5 ay süren tedavisinin ardından yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:27
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        Boğulma tehlikesi geçiren genç 5 ay sonra yürümeye başladı
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        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren ve 34 dakika sonra sudan çıkarılan 22 yaşındaki Kenan Ak, 5 ay süren tedavisinin ardından yaşama tutundu.

        Beylerderesi Göleti'nde 21 Temmuz'da yüzmek isteyen Kenan Ak, bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi gölette çalışma başlattı.

        Sudan 34 dakika sonra çıkarılan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Burada 3 ayı yoğum bakım ünitesinde olmak üzere tedavisi 5 ay süren Ak, yeniden yürümeye başladı.

        - Beyninde hasar oluştu

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, AA muhabirine, Kenan Ak'ın 34 dakika suda kalmasına rağmen hayatta kalmasının "mucize" olduğunu belirtti.

        Ekiplere teşekkür eden Sinanoğlu, "İlk müdahale çok önemliydi tüm ekiplere teşekkür ediyorum, hayati müdahaleyi onlar yapmış. Yoğun bakımda beyin ve akciğer ödemi tedavisi yapıldı. Şimdi beyinde bir miktar hasar var, yürümesini ve hafızasını etkiliyor. Genç ve güçlü bir hasta her geçen gün iyiye gidiyor. Geldiğinde yürüyemiyordu şimdi yürümeye başladı." dedi.

        - "Onu sağlıklı görmek bizi çok mutlu etti"

        Kenan'ı kurtaran İtfaiye Önlem Denetim Şube Müdürü Dalgıç Mehmet Pişkin de boğulma vakalarına gittiklerinde genelde ölümlerle karşılaştıklarını anlattı.

        Kenan Ak'ı sudan çıkardıklarında vakit kaybetmeden sağlık ekibine teslim ettiklerini anlatan Pişkin, "Şimdi onu sağlıklı görmek bizi çok mutlu etti, duygulandırdı." diye konuştu.

        İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Dalgıç Cengiz Akay ise Kenan Ak'ı 4 metre derinlikte bulduklarını ifade etti.

        Akay, 34. dakikada ulaştıkları vaka için "Dünya literatüründe bu olay ilk olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Hastanede mucize ismini koymuşlar"

        Kenan Ak'ı hastanede ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de kurtarma ekibine teşekkür etti.

        İtfaiye ve UMKE ekiplerinin çok kısa sürede olay yerine ulaştığını anlatan Er, şöyle konuştu:

        "Kenan'ın gölette aranması ve sudan çıkarılmasının videosu var. Açıkçası gözlerime inanamadım. 34 dakika suyun altında kalıyor. İtfaiyedeki dalgıçlarımız çıkarıyor, UMKE hastaneye kaldırıyor. Hastanede mucize ismini koymuşlar. Suyun altında 34 dakika bir insanın nefessiz kalması inanılır gibi değil."

        - "Allah hepsinden razı olsun"

        Kenan Ak da su altında uzun süre nefessiz kalması nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşadığını, aylarca hastanede yaşam mücadelesi verdiğini, hayatta kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Ak, "İtfaiye ekipleri beni kurtardı, görevlerini yaptılar Allah razı olsun, Allah ailelerine uzun ömür versin. Yürümeye yeniden başlamak bebek gibi oluyor, yavaş yavaş yürüyorum, tutuna tutuna buradan gidiyorum." diye konuştu.

        - "İkinci kez dünyaya geldi"

        Abla Neslihan Kılınç da kardeşinin sudan çıkarıldığında yaşamayacağını düşündüklerini belirtti.

        Kardeşinin kurtulmasını "mucize" olarak değerlendiren Kılınç, şunları kaydetti:

        "O zaman bize 'hazırlıklı olun, bu hasta yaşamaz' dediler. Allah'ın mucizesi, hayata döndü. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 3 ay yoğun bakımda kaldı, sonra çok şükür çıkardılar. Daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik, fizik tedavi bölümünde yatıyor. Egzersizlerini yaptık, ilk başta yürümüyordu, şimdi çok şükür yürüyor. Herkes Kenan'ı 'mucize' diye anlatıyor. Artık ismini unuttuk mucize çocuk diyoruz, ikinci kez dünyaya geldi."

        Anne Remziye Ak ise oğlunun yaşama tutunmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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