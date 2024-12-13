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        Malatya'da ihtiyaç sahiplerine 139 milyon lira tutarında sosyal yardım yapıldı

        Malatya'da ihtiyaç sahiplerine kasım ayında 139 milyon lira tutarında sosyal yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:39
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        Malatya'da ihtiyaç sahiplerine 139 milyon lira tutarında sosyal yardım yapıldı
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        Malatya'da ihtiyaç sahiplerine kasım ayında 139 milyon lira tutarında sosyal yardım yapıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayında il genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 139 milyon 98 bin 204 lira tutarında sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada eşi vefat etmiş kadınlara destek yardımı, asker ailesi yardımı, şartlı eğitim ve sağlık yardımı, gıda yardımı, yaşlı aylıkları, elektrik ve doğalgaz tüketim destekleri, nakdi ve ayni yardımlar, Türkiye Aile Destek Programı Yardımları ile afet yardımları gibi çeşitli başlıklar altında verildiği bildirildi.​​​​​​​

        Malatya Valiliğinin, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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