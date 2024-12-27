Malatya'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin oratoryo sahnelendi, yarışmalarda derecelere giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

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