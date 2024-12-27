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        Malatya'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:43
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        Malatya'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince sahnelenen tiyatro oyununda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı’nı yazdığı zorlu süreç sahnelendi.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin oratoryo sahnelendi, yarışmalarda derecelere giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

        Programa, Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Küreşoğlu, İlçe Müftüsü Sinan Şen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Emre Aşgın, kurum müdürleri, daire amirleri, okul yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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