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        Malatya'ya 4 bin ton kapasiteli silo yapılacak

        Malatya'da modern hububat silolarının yer aldığı bir merkez kazandırmak üzere hayata geçirilen Hububat Sektöründe Deprem Sonrası Toparlanma Değer Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:44
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        Malatya'ya 4 bin ton kapasiteli silo yapılacak
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        Malatya'da modern hububat silolarının yer aldığı bir merkez kazandırmak üzere hayata geçirilen Hububat Sektöründe Deprem Sonrası Toparlanma Değer Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesinin Hububat Sektöründe Deprem Sonrası Toparlanma Değer Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi'nin Fırat Kalkınma Ajansı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında destekleneceğini söyledi.

        Hububatın kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesi, ticarete ve üretime sürdürülebilir destek sağlanması, hububata dayalı sanayi işletmelerinin taleplerinin karşılanması ve uzun dönemde çiftçiye, esnafa ve tüketicilere olumlu katkıların sağlanmasını amaçladıklarını kaydeden Yavuz, toplam 4 bin ton kapasiteli 40 silo, 20 modern ve kullanışlı ofisin yer aldığı bir merkez inşa edileceğini belirtti.

        Depremde yıkılan şehri yeniden ayağa kaldırmak üzere ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını içselleştirip ve tam bir uyum ve işbirliği içerisinde önemli projelere imza atmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Yavuz, "Proje kapsamında 50 milyon liralık bir hibe söz konusu. Büyükşehir Belediyemiz de yine kendi imkanlarıyla bu projeye katkı sunacak." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de depremde yara alan kenti ayağa kaldırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bakanların ve hükümetin desteği, yerelde de Valilik ve ilçe belediyeleriyle birlikte azami gayret içerisinde olduklarını söyledi.

        Bu yolda epey bir mesafe aldıklarını ve inşaatların Malatya'nın her tarafında görüldüğünü belirten Er, "2025 yılı sonu itibarıyla inşallah büyük oranda Malatya'nın yaralarını sarmış olacağız. Bir taraftan depremin yaralarını sararken hem belediyecilik hizmetleri hem de kamunun ulaşım, ticaret ve sanayi, her alanında Valimizle birlikte uğraşlarımız var." diye konuştu.

        Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hazırladıkları projeye işaret eden Başkan Er, şöyle devam etti:

        "2021 yılında Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yapılmaya başlandığında yanına bir buğday pazarı da yapılması hedeflenmiş ancak burayı buğday pazarındaki hububat esnafımız uygun görmemiş, uzak diye tercih etmemişler. Depremden sonra bila bedel 2024 yılı sonuna kadar burada barınmaları, kira almadan burada faaliyet göstermeleri sağlanmış. Şu ana kadar burada ticari faaliyetlerini sürdürüyorlardı ama öyle olsa da çok sağlıklı koşullarda depolanmıyordu. Hububat yerlerde, asfalt üzerine seriliyor, ilkel yöntemlerle... Yaptığımız bu projeyle 40 silo, 20 de ofis inşa ederek modern silolar içerisinde hububatlar depolanacak."

        Er, yeni merkezi Kuzey Kuşak Yolu üzerinde planladıklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz, Başkan Er, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak projenin protokolünü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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