Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Operasyonda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfeğin ele geçirildiğini aktaran Yavuz, olayla ilgili yakalanan 14 zanlının tutuklandığını kaydetti.

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