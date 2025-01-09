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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:28
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

        Operasyonda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfeğin ele geçirildiğini aktaran Yavuz, olayla ilgili yakalanan 14 zanlının tutuklandığını kaydetti.

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