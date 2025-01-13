Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremlerden etkilenen Malatya kent merkezindeki iş yerlerinin yapımı sürüyor

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırılan kent merkezindeki çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Malatya kent merkezindeki iş yerlerinin yapımı sürüyor
        ABONE OL

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırılan kent merkezindeki çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini söyledi.

        Başkan Er, Emlak Konut tarafından yapım çalışmaları süren Malatya çarşısında gazetecilere, Merkez-1 denilen Akpınar Çarşısı'nın birinci etabının bitmek üzere olduğunu belirtti.

        Birinci etaptaki 1300 dükkan, 763 ofis ve 134 konutun 2-3 ay içerisinde teslim edileceğini dile getiren Er, altında 1600 araçlık otopark bulunan Malatya çarşısının yapımının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

        Sami Er, şöyle devam etti:

        "İnşaatlarımız hızla ilerliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve eskisinden daha da güzel olacak. Göç etmiş hemşehrilerimiz bize güvensinler, yavaş yavaş geri gelmeye başlasınlar inşallah. Malatya'mızda hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü eskisinden daha güzel bir Malatya inşa ediyoruz. Buna inanın."

        - "2025 yılı sonunda hak sahipleri konutlarına kavuşmuş olacak"

        Malatya'da toplam 77 bin 116 konutun ihalesinin yapıldığını aktaran Er, "Allah izin verirse 2025 yılı sonunda 79 bin 197 hak sahibinin konutu teslim edilmiş olacak. 2025 yılı sonunda hak sahiplerinin tamamı konutlarına kavuşmuş olacak. 15 Ocak'ta, maksimum 20 Ocak'a kadar Malatya'nın bütün ihaleleri tamamlanmış olacak. Ondan sonra yeni yeni yerler, yeni rezerv alanı tespit ederiz. O da hak sahipleri değil de vatandaşlara verdiğimiz sözler var. 15 bin konut sözümüz vardı, kiracılara, alt gelir grubuna, sosyal konut... İnşallah onlara yönelik konutlara başlayacağız." diye konuştu.

        - Yeraltı suyu için drenaj projesi

        Sami Er, Malatya çarşısında çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Malatya'mız rezerv alanlarıyla yeniden inşa edilirken Akpınar çarşımızın tamamı, birinci ve ikinci etaplar da bitecek. Buralarda çok ciddi yeraltı suları çıktı. Saray mahallemizin de inşaatı sürüyor. Orada da çok ciddi yeraltı suları çıktı. Aynı şekilde Valiliğimizin olduğu alanda da çok ciddi yeraltı suları var. Bizim bölgede mevcut olan yağmur suyu kanallarımız var. Fuzuli Caddesi'nden gelip çevre yolunun altından Çarmuzu Deresi'ne giden bin 600'lük hattımız var. Burada yeraltı sularını projelendirerek yağmur suyu kanalına bağlayıp Çarmuzu Deresi'ne deşarj edeceğiz. Bu su tarımsal sulamada kullanılacak. Bu çalışmayla toplamda 12 kilometre bir drenaj hattı oluşacak, maliyeti 247 milyon lira."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Benzer Haberler

        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu
        Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi
        Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi
        Malatya'da hastaneye bombalı saldırı yapılacağı ihbarı asılsız çıktı
        Malatya'da hastaneye bombalı saldırı yapılacağı ihbarı asılsız çıktı
        Doğanşehir'de ağaçları kırağı kapladı
        Doğanşehir'de ağaçları kırağı kapladı
        Malatya Valiliğinden asılsız bomba ihbarına yönelik açıklama:
        Malatya Valiliğinden asılsız bomba ihbarına yönelik açıklama:
        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prot...
        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prot...