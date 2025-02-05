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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da konuştu:

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığını belirterek, "Bugün siyaseti az, mesuliyeti çok konuşmak gereken bir zamandır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:05
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da konuştu:
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığını belirterek, "Bugün siyaseti az, mesuliyeti çok konuşmak gereken bir zamandır." dedi.

        Ağıralioğlu, depremlerin 2'nci yılında bir otelde düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Bugün siyaseti az, mesuliyeti çok konuşmak gereken bir zamandır. Bugün siyasi münakaşayı az, eksiği gediği fazla konuşmak gereken zamandır. Biz iktidar, muhalefet, sivil toplum ve basın neyimiz varsa bu mevzuda sesi duyurulamayanların, sesi duyulmayanların ihtiyaçları görülememiş dertlerine derman bulamamışların sesi soluğu olmayı da bu vesileyle belki mesuliyet bildiğimiz için de buralardayız."

        Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu aktaran Ağıralioğlu, depremlerin 11 ilde büyük yıkımlara yol açtığını anımsattı.

        Ağıralioğlu, bölgede yaraların sarılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz buraya eksikleri hükümetin gözüne siyasi bir heves ve hırsla sokuşturalım hevesiyle gelmedik. Olur ki hükümetin bazen gözünden kaçar, çoğu zaman ekranda olan, önde duran ve hallediliyor duygusunu vermeye çalışan insanlar birikir böyle zamanlarda. Arkalar görülmez, ön taraftaki vitrinin arkasındakiler görülmez. Tek tek konteynerlerde neler yaşanıyor, oralarda ne mağduriyetler yaşanıyor raporlamak lazım. Eksiği gediği giderecek şekilde plan ortaya koymak gerekir. Bizim bu bölgede özellikle bu gündelik rutin anma faaliyetleri diye yapılanların arkasında bu faaliyetlere gelemeyecek kadar dertlerine derman bulamamış insanlara ulaşmamız gerekecek. Muhalefet olarak sürecin arkasını toplamalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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