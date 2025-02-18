Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

        Malatya İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Malatya İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

        Vali Seddar Yavuz, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, hayvanların yaşam hakkını güvence altına alan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında yürürlüğe girdiğini, 2021 yılında kanunun revize edilerek insanların hayvanlara karşı yapmış olduğu işkence, kötü muamele ve kasıtlı öldürme davranışlarının kabahat fiilinden çıkartılarak suç fiili kapsamına alındığını hatırlattı.

        2 Ağustos 2024 tarihindeyse kanunda bazı değişikliklere gidilerek özellikle sahipsiz köpekler için yeni çözüm getirildiğini kaydeden Yavuz, "yakala, kısırlaştır, barınakta tut ve sahiplendir" metodunun benimsendiğini, bu çözümde sokakta sahipsiz köpek kalmayacağını ve olanların da sahipli olacağını söyledi.

        Yeni kanunun belediyelere, hayvan sahiplerine, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk getirdiğini dile getiren Yavuz, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin bütçelerinin binde 5'ini sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonuna ayırmakla yükümlü tutulduğuna işaret etti.

        Yavuz, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler bakımından belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleriyle, ayrılan kaynağı hayvan bakım evi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirildiğini ifade etti.

        Mevzuatın hayvanların hayvan bakım evlerinde sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini ve sahiplendirilmelerini öngördüğünü vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

        "Artan popülasyonun özellikle ölümlere, salgın hastalıklara ve kamu vicdanını rahatsız edecek boyutta sıkıntılara yol açtığı hepinizin malumu. Bu yasal düzenleme popülasyon kontrolünü sağlamak, özellikle çocuklarımızı, yaşlılarımızı korumak ve bu anlamda da popülasyonun kontrol edilmesini sağlamak üzere alınmış bir halk sağlığı tedbiridir. Özellikle bu konuyla ilgili olarak açılan idari davalarda da eğer bir sokak hayvanının, yani sahipsiz bir köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşımız söz konusu ise sıralı amirler, yani belediye başkanları ve mülki amirlerin de hukuken sorumlu tutulduğunu bilmenizi özellikle istirham ediyorum. O yüzden her bir vatandaşımızın canı bizim için kıymetli, diğer taraftan da hayvanların hayvan refahını gözeten bir anlayışla sokakta değil, barınaklarda barındırılması, alınabilecek sağlık tedbirlerine erişebilmeleri, yeterli beslenmeleri de bir insanlık vazifesi. Aksi halde sokaklarda on binlerce köpek, bu köpeklerin düzenli beslenmesinin ve düzenli bir şekilde sağlık imkanlarından faydalanmalarının imkanı yok. Böyle olunca da aslında hayvanları biz sevmiş olmuyoruz, hayvanlara aslında sokaklarda bir nevi zulmetmiş oluyoruz."

        Bu nedenlerle konuyu Valilik olarak İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda detaylı bir şekilde ele alacaklarını belirten Vali Seddar Yavuz, "Şehrimizde her bir çocuğumuzun, her bir evladımızın güvenle dolaşmasını mutlaka sağlamalıyız. Bu hukuki düzenlemeyi bir kez daha detaylı bir şekilde size izah edeceğiz. Tüm belediyelerin, büyükşehir belediyemiz dahil olmak üzere nüfusu 25 bini aşan belediyelerin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatacağız. Bu konuda tedbir almayanlarla ilgili de yasal işlemlerin süratle yerine getirileceğini bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve her bir vatandaşımızın sokakta güvenle dolaşabileceği bir ortamı hep beraber hazırlayacağınıza inanıyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından kurul toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!

        Benzer Haberler

        Malatya'da ahırda çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu
        Malatya'da ahırda çıkan yangında 25 küçükbaş hayvan telef oldu
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da inşaat temellerinde çıkan yer altı suyu sulamada kullanılacak
        Malatya'da inşaat temellerinde çıkan yer altı suyu sulamada kullanılacak
        AK Parti Malatya İl Başkanı Bakan'dan 8. Olağan Büyük Kongre daveti
        AK Parti Malatya İl Başkanı Bakan'dan 8. Olağan Büyük Kongre daveti
        Malatya'da baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi
        Malatya'da baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi