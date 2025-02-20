Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ile çocuğu ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
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