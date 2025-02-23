Doğanşehir'de sokak hayvanları için sokak ve caddelere yem bırakıldı

Bayram, "İlçemizin beyaz gelinliğini büründüğü bu güzel günde, mamalarla patili dostlarımızın karnını doyuruyoruz. Soğuk havalarda can dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu dönemde besleme çalışmalarımızı daha da hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, soğuk günlerde sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade etti.

Ekipler, ilçedeki park ve bahçelerdeki belirlenen yerlere su, yem ve mama bıraktı.

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