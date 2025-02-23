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        Doğanşehir'de sokak hayvanları için sokak ve caddelere yem bırakıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kış aylarında yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:50
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        Doğanşehir'de sokak hayvanları için sokak ve caddelere yem bırakıldı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kış aylarında yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yem bırakıldı.

        Belediye ekipleri, kış aylarında yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanların zorlanmaması için çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçedeki park ve bahçelerdeki belirlenen yerlere su, yem ve mama bıraktı.

        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, soğuk günlerde sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade etti.

        Bayram, "İlçemizin beyaz gelinliğini büründüğü bu güzel günde, mamalarla patili dostlarımızın karnını doyuruyoruz. Soğuk havalarda can dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu dönemde besleme çalışmalarımızı daha da hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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