Doğanşehir'de sokak hayvanları için sokak ve caddelere yem bırakıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kış aylarında yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yem bırakıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kış aylarında yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçenin belirli yerlerine yem bırakıldı.
Belediye ekipleri, kış aylarında yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanların zorlanmaması için çalışma başlattı.
Ekipler, ilçedeki park ve bahçelerdeki belirlenen yerlere su, yem ve mama bıraktı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, soğuk günlerde sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade etti.
Bayram, "İlçemizin beyaz gelinliğini büründüğü bu güzel günde, mamalarla patili dostlarımızın karnını doyuruyoruz. Soğuk havalarda can dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu dönemde besleme çalışmalarımızı daha da hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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