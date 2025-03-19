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        Malatya'da 50 depremzede yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı

        Malatya'da, "Deprem Bölgesinde Hayvancılığa Nefes Projesi" kapsamında 50 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:43
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        Malatya'da 50 depremzede yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı
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        Malatya'da, "Deprem Bölgesinde Hayvancılığa Nefes Projesi" kapsamında 50 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağım makinesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zor şartlarda hayvancılık yapmaya çalışan yetiştiricilere nefes olmak, depremin hayvancılık sektörüne olan olumsuz etkilerini azaltmak, sosyal ve ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve Hayvancılık Genel Müdürlüğüne sunulan yüzde 20 yetiştirici katkılı 50 süt sağım makinesi projesi kabul edilerek ödenek gönderildi.

        Depremi yaşayan ve zarar gören, sıkıntılara rağmen ili terk etmeyerek üretime devam eden büyükbaş hayvan yetiştiricilerinden 19'u kadın, 20'si genç yetiştirici olmak üzere toplam 50 yetiştirici süt sağım makinesi almaya hak kazandı.

        Yüzde 20'lik katkı paylarının yatırılmasının ardından süt sağım makinelerinin bir kısmı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, bir kısmı da ilçe müdürlükleri aracılığıyla teslim edildi.

        Proje doğrultusunda sağım makinelerinin alımı yapılarak Doğanşehir ilçesine 20, Akçadağ, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerine 10'ar süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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