AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Malatya'da iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz milletimizin bize verdiği her bir katkıyı, her bir geri dönüşü çok önemseyerek siyasetimizi hep güncelleyen, yenileyen, tazeleyen, diri tutan AK kadrolarız." dedi.

Kaya, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile engelli ailelerinin katılımıyla Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her güzel yürekli ferdi için iftar sevincinin başka sevinçlere de vesile olmasını diledi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Biz burada güzel bir iftar sofrasında otururken Gazze'de katil İsrail, yüzlerce kadın ve çocuğu yine ateşkesi ihlal ederek katletti. Zulmün bir an önce son bulmasını Rabbimden temenni ediyorum. Zulümle abad olunmayacağını onlar da görecekler. Bu mübarek vakitte başta Gazze olmak üzere, Yemen olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarına da Rabbimden zafer diliyorum. Tıpkı burada sizlerle iftar yaptığımız gibi dünyanın dört bir tarafında da iftar sofralarında inşallah hem memleketlerine hem yuvalarına huzur versin Rabbim diyorum."

Malatya'nın her zaman AK Parti'ye destek verdiğini kaydeden Kaya, "Gerçekten hem öncü hem lider karakterli bir şehir, siyaset ve düşünce kimliğimizi de aynı zamanda sancak gibi taşıyan bir şehrimiz. Cumhurbaşkanımızı da her geldiğinde bağrına basan bir şehir Malatya. Tüm Malatya halkını en kalpten duygularımla selamlamak istiyorum." dedi.

- "Hizmetimizin odağına milletimizi koyduk"

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak millete hizmet etmeyi büyük bir şeref ve onur bildiklerini ve 81 ilde gönül sofraları kurduklarını, hanelere misafir olduklarını belirten Kaya, "Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde sayısız gönül soframızda birçok insanımızın evine konuk olduk, onların hayır dualarını aldık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin aileleriyle iftar yaptık, onları ziyaret ettik. İhtiyaç sahibi her bir insanımızın yalnız olmadığını hissettirmek üzere yanlarında olduk. Çünkü biz AK Parti'yiz. AK Parti olarak yola çıktığımız ilk günden itibaren her kesimin sesini ilk duyan olduk. Biz hizmetimizin odağına milletimizi koyan bir siyasi hareketiz." diye konuştu.

Toplumun her kesimini dinlediklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Gençlerimizle hemhal oluyoruz, onları dinliyoruz çünkü biliyoruz bu ülkenin geleceği gençlerimiz. Yeri geldiğinde büyüklerimizin fikrini alıyoruz. Onların sesine kulak veriyoruz. Onların duygu ve düşüncelerini dinleyerek Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Bugün de Allah'ın izniyle Malatya'daki değerli hemşehrilerimizden aldığımız ışıkla, enerjiyle birlikte rotamızı yeniden çizip, doğrultup yola devam edeceğiz. Biz milletimizin bize verdiği her bir katkıyı her bir geri dönüşü çok önemseyerek siyasetimizi hep güncelleyen, yenileyen, tazeleyen, diri tutan AK kadrolarız. Bu sebeple biz bu gönül sofralarını özellikle çok önemli buluyoruz." AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu dile getiren Kaya, işlerinin gönüller kazanmak, milletin derdiyle hemhal olmak ve Türkiye'nin umudu olarak geleceğe hazırlanmak olduğunu belirtti. Kaya, "Bizim derdimiz hiçbir şekilde makam mevki olmamalı. Bizim derdimiz gönüller inşa ederek Türkiye'nin geleceğe çok daha güçlü bir şekilde, emin adımlarla ilerlemesi olmalı. Sevgili kardeşlerim coğrafyamız adeta bir ateş çemberi. Yanı başımızda Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Bugün Suriye'nin güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde yeniden, tüm farklı etnik kimlikleriyle güçlü bir devlet olması yolunda Türkiye üstüne düşeni yapıyor." dedi. Tıpkı 110 yıl önce Çanakkale Deniz Zaferi'nde olduğu gibi bugün de Çanakkale ruhuyla vatanı hep birlikte daha ileri taşımak için mücadele ettiklerini kaydeden Kaya, "Biz Çanakkale ruhunu 15 Temmuz'da da aynı şekilde göstermiş bir milletiz. Yine aynı ruhla çalışan AK kadrolar olarak liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, bu vatanın üzerinde hain planlar uygulamak isteyenlere karşı tek yüreğiz, tek bileğiz ve Allah'ın izniyle bu ülkenin çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümesinin teminatı sizlersiniz, bu davaya gönül vermiş samimi dava erleri." dedi. Kaya, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olduğunu ve devletin desteğiyle eskisinden çok daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını sözlerine ekledi.