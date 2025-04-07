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        Malatya'da kuzu ve oğlak desteklemeleri için ikinci dönem başvuruları başladı

        Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kuzu ve oğlak desteklemeleri için ikinci dönem müracaatlarının başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:11
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        Malatya'da kuzu ve oğlak desteklemeleri için ikinci dönem başvuruları başladı
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        Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kuzu ve oğlak desteklemeleri için ikinci dönem müracaatlarının başladığını söyledi.

        Akın, birlik binasında yaptığı açıklamada, yetiştiricilerin 16 Haziran'a kadar tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirtti.

        Ahır ve ağıl projeleri için de e-Devlet üzerinden müracaatların devam ettiğini aktaran Akın, "Kırsal kalkınma ve inşaat desteklemeleri için başvurular Nisan ayı sonuna kadar devam ediyor. Yetiştiricilerimiz bu süreci bizzat takip etsin. Biz her zaman yanlarındayız." dedi.

        Akın, kuzu ve oğlak desteklemeleri için yetiştiricilerin, bağlı bulundukları tarım il ve ilçe müdürlüklerinde makbuzlarını kestirerek güncellemelerini yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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