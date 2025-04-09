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        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek

        Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğinde 17-18 Nisan'da İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:35
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        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek
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        Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğinde 17-18 Nisan'da İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek.

        Vali Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İpekyolu Kariyer Fuarı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 17-18 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, İnönü Üniversitesinin ev sahipliğindeki organizasyonun Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirileceğine işaret eden Yavuz, kariyer fuarının Türkiye'nin dört bir tarafından gelen genç yetenekleri kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturacağını kaydetti.

        Tüm bölümlerden öğrenci ve mezunlara açık olan fuarda iş ve staj olanaklarına erişimin, mülakat simülasyonlarının, kariyer söyleşilerinin, kurum tanıtım sunumlarının gerçekleştirileceğini ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

        "Bugün itibarıyla fuara başvuran firma sayısı 119'a ulaştı. Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUŞAŞ ile Türk Telekom gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşları da katılımcılar arasında yer almakta. İpekyolu Kariyer Fuarı'na, yetenek kapısı üzerinden başvuru yaparak fuar sayfasından indirilecek QR kod ile öğrencilerin katılımı sağlanacaktır."

        Açıklamada, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu hazır bulundu.

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