Malatya İnönü Üniversitesi 50. yılını kutluyor

Malatya'da 1975'de kurulan ve 14 fakülte, 1'i devlet konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 31 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti veren İnönü Üniversitesi 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinin 50. kuruluş yıl dönümünde çeşitli kutlama programları yapacaklarını, bu kapsamda yıl boyunca konferanslar, sempozyumlar, kongreler ile kültürel ve sanatsal etkinler düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin kuruluş sıralaması olarak 14. üniversitesi olduklarını aktaran Akpolat, sağlıkta dünya markası haline geldiklerini, farklı akademik birimlerde bu başarıyı sürdürmek istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Akpolat, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Turgut Özal Tıp Merkezi'nin ülkenin markası olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Karaciğer ve kemik iliği naklinde Türkiye ve Avrupa sınırlarını aşmış durumdayız. Ortopediden tutun da çocuk cerrahisine ve cerrahinin tüm alt birimlerine kadar Türkiye'de yapılamayan ameliyatlar yapılabiliyor. Türkiye'de ameliyat sayısı olarak en fazla ameliyat yapan üniversite hastanesiyiz.