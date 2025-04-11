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        Malatya İnönü Üniversitesi 50. yılını kutluyor

        Malatya'da 1975'de kurulan ve 14 fakülte, 1'i devlet konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 31 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti veren İnönü Üniversitesi 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:24
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        Malatya İnönü Üniversitesi 50. yılını kutluyor
        ABONE OL

        Malatya'da 1975'de kurulan ve 14 fakülte, 1'i devlet konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 31 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti veren İnönü Üniversitesi 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinin 50. kuruluş yıl dönümünde çeşitli kutlama programları yapacaklarını, bu kapsamda yıl boyunca konferanslar, sempozyumlar, kongreler ile kültürel ve sanatsal etkinler düzenleyeceklerini söyledi.

        Türkiye'nin kuruluş sıralaması olarak 14. üniversitesi olduklarını aktaran Akpolat, sağlıkta dünya markası haline geldiklerini, farklı akademik birimlerde bu başarıyı sürdürmek istediklerini belirtti.

        Prof. Dr. Akpolat, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Turgut Özal Tıp Merkezi'nin ülkenin markası olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "Karaciğer ve kemik iliği naklinde Türkiye ve Avrupa sınırlarını aşmış durumdayız. Ortopediden tutun da çocuk cerrahisine ve cerrahinin tüm alt birimlerine kadar Türkiye'de yapılamayan ameliyatlar yapılabiliyor. Türkiye'de ameliyat sayısı olarak en fazla ameliyat yapan üniversite hastanesiyiz.

        Eczacılıkta ulusal başarımız var. Kimyada uluslararası en etkili bilim insanları arasında yer alıyor hocalarımız, fizikte yine öyle. Batarya teknolojisinde şu an Türkiye'de en fazla patenti olan üniversiteler arasında, 5. sıradayız."

        - Depremde 20 bina yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 20 binalarının yıkıldığını, üniversiteyi ayağa kaldırarak eski performansına kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Akpolat, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinin kurulması için hazırladıkları dosyayı YÖK'e sunduklarını, onay almaları halinde yapay zeka ve siber güvenlik bölümlerini de kuracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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