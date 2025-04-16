Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da üniversitelilerle buluştu:

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkekleriyle, kadınlarıyla, efeleriyle, sultanlarıyla biz dünya markası olduk, Avrupa markası olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da üniversitelilerle buluştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkekleriyle, kadınlarıyla, efeleriyle, sultanlarıyla biz dünya markası olduk, Avrupa markası olduk." dedi.

        Üstündağ, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin konferans salonunda kariyer günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kendisinin de Malatyalı olduğunu ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Galatasaray Spor Kulübünde voleybol kariyerine başladığını anlatan Üstündağ, gençlerden hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmemelerini ve heyecanlarını kaybetmemelerini istedi.

        Türkiye'nin voleybolda bir ilki gerçekleştirdiğini ve aynı yıl içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu kaydeden Üstündağ, "22'de 22 galibiyet elde ettik ve bugün hala o rekor kırılmadı. Olimpiyata giden tek branşız ve yarı final oynadık ki sakatlıkları ve aksilikleri bizden daha iyi takip ettiniz, biliyorsunuz. Buna rağmen bu mazeret değildi, yine de yarı final oynamak kısmet oldu." dedi.

        Türkiye'nin artık voleybol ülkesi olduğunu ifade eden Üstündağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Erkekleriyle, kadınlarıyla, efeleriyle, sultanlarıyla biz dünya markası olduk, Avrupa markası olduk. Fakat bunu yaşarken hiç de kolay olmadı. Bunun bir mücadelesi vardı. Bunun bir altyapısı var, bunun bir geçmişi var ve bundan sonra da zor olan sürdürülebilirlik var. Biz bu başarıyı bugün yakaladık ama bugün burada bu başarı biterse, sonlanırsa unutuluruz. Ama sürdürülebilir olmalıyız, gelecek nesillere örnek olmalıyız."

        Üstündağ, voleybolda dünyada bir numara olduklarını ifade ederek "Avrupa'da her kurulda bir Türk var. sağlık, finans, organizasyon kurulunda var, 9 kurulun 9'unda da Türkiye var. Çünkü Türkiye'nin olmadığı yerde olmazsa olmazlarımız, dedik. Ve olmazsa olmazlarımızı hayata geçirdik. Dolayısıyla biz Avrupa'da da söz sahibiyiz." dedi.

        Milletler Ligi'nde yönetim kurulu üyesi olduğunu kaydeden Üstündağ, bunların ülkesinin, devletinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının, halkın ve camianın desteğiyle mümkün olduğunu belirtti.

        Üstündağ, 6-12 yaş herkesi voleybolla buluşturmak üzere proje yürüttüklerini belirterek, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde bu faaliyete öncelik gösteriyorum. Hakkari, Tunceli, Şırnak, Cizre, Kızıltepe, Muş, Van, Bingöl, Bitlis buralarda 6-12 yaş çocukları voleybolla buluşturuyoruz." dedi.

        - "Eğitim ve spor ikilemini ortadan kaldırdık"

        Bir voleybol liseleri olduğunu kaydeden Üstündağ, şunları kaydetti:

        "365 öğrencimiz var, 212'si yatılı. Ben onların hem annesiyim hem babasıyım. Yatırıyoruz, 3 öğün 5 yıldız yemeğini yiyor. Onların yemediği yemeği başkan hiç yemez. Başkan ne yiyorsa onlar da onu yer. Eğitim konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokolle eğitimle spor ikilemini de ortadan kaldırdık. En iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Başarı oranımız çok yüksek, yüzde 88. 5 yıldızlı otel ayarında ikişer kişilik odalarda yatırıyoruz ve karşılıksız o öğrencilere burs veriyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de belediye emeklilerinin eylemi sürüyor
        İzmir'de belediye emeklilerinin eylemi sürüyor
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimizin de m...
        Bakan Yumaklı: ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimizin de m...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı...
        Zirai don Malatya'da kayısıyı vurdu; üreticiler destek bekliyor
        Zirai don Malatya'da kayısıyı vurdu; üreticiler destek bekliyor
        Malatya Valisi Yavuz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıy...
        Malatya Valisi Yavuz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıy...
        YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka ile ilgili programları 80 üniversiteye birden...
        YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka ile ilgili programları 80 üniversiteye birden...