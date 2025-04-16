TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da üniversitelilerle buluştu:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkekleriyle, kadınlarıyla, efeleriyle, sultanlarıyla biz dünya markası olduk, Avrupa markası olduk." dedi.

Üstündağ, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin konferans salonunda kariyer günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kendisinin de Malatyalı olduğunu ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Galatasaray Spor Kulübünde voleybol kariyerine başladığını anlatan Üstündağ, gençlerden hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmemelerini ve heyecanlarını kaybetmemelerini istedi.

Türkiye'nin voleybolda bir ilki gerçekleştirdiğini ve aynı yıl içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu kaydeden Üstündağ, "22'de 22 galibiyet elde ettik ve bugün hala o rekor kırılmadı. Olimpiyata giden tek branşız ve yarı final oynadık ki sakatlıkları ve aksilikleri bizden daha iyi takip ettiniz, biliyorsunuz. Buna rağmen bu mazeret değildi, yine de yarı final oynamak kısmet oldu." dedi.

Türkiye'nin artık voleybol ülkesi olduğunu ifade eden Üstündağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erkekleriyle, kadınlarıyla, efeleriyle, sultanlarıyla biz dünya markası olduk, Avrupa markası olduk. Fakat bunu yaşarken hiç de kolay olmadı. Bunun bir mücadelesi vardı. Bunun bir altyapısı var, bunun bir geçmişi var ve bundan sonra da zor olan sürdürülebilirlik var. Biz bu başarıyı bugün yakaladık ama bugün burada bu başarı biterse, sonlanırsa unutuluruz. Ama sürdürülebilir olmalıyız, gelecek nesillere örnek olmalıyız." Üstündağ, voleybolda dünyada bir numara olduklarını ifade ederek "Avrupa'da her kurulda bir Türk var. sağlık, finans, organizasyon kurulunda var, 9 kurulun 9'unda da Türkiye var. Çünkü Türkiye'nin olmadığı yerde olmazsa olmazlarımız, dedik. Ve olmazsa olmazlarımızı hayata geçirdik. Dolayısıyla biz Avrupa'da da söz sahibiyiz." dedi. Milletler Ligi'nde yönetim kurulu üyesi olduğunu kaydeden Üstündağ, bunların ülkesinin, devletinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının, halkın ve camianın desteğiyle mümkün olduğunu belirtti.