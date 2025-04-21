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        Malatya'da yaşlılık maaşı alan kişi bin lirasını Gazze'ye gönderdi

        Malatya'da yaşlılık maaşı alan 80 yaşındaki Bekir Şengönül, bin lirasını Gazze'ye gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.04.2025 - 05:17
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        Malatya'da yaşlılık maaşı alan kişi bin lirasını Gazze'ye gönderdi
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        Malatya'da yaşlılık maaşı alan 80 yaşındaki Bekir Şengönül, bin lirasını Gazze'ye gönderdi.

        PTT Şubesine giderek Gazze'ye bağış yapmak istediğini söyleyen Şengönül'ü çalışanlar sivil toplum kuruluşlarına yönlendirdi.

        İHH İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kuran Şengönül, 4 bin 664 lira olan yaşlılık maaşından bin lira Gazze'ye bağışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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