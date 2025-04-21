Malatya'da yaşlılık maaşı alan kişi bin lirasını Gazze'ye gönderdi

İHH İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kuran Şengönül, 4 bin 664 lira olan yaşlılık maaşından bin lira Gazze'ye bağışladı.

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