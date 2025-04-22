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        Malatya Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:41
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        Malatya Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

        Çocukların yarınların teminatı olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Sizler, yarının bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları, yöneticileri, askerleri ve mühendisleri olarak, ülkemizin umut ışığısınız. Hepimizin görevi, sizleri sevgiyle, bilgiyle, adaletle ve vatan sevgisiyle yetiştirerek güçlü bir Türkiye'nin yolunu aydınlatmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyelerini, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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