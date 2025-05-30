Malatya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde B.Ö, A.D, ve S.K. ile S.T, O.T, M.T. ve K.T. arasında yol verme konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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