Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde B.Ö, A.D, ve S.K. ile S.T, O.T, M.T. ve K.T. arasında yol verme konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan B.Ö, A.D, S.T. ve O.T. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olaya ilişkin S.K, M.T. ve K.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!

        Benzer Haberler

        Malatya'da bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı 'yol verme' ka...
        Malatya'da bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı 'yol verme' ka...
        Malatya'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
        Malatya'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı
        Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı
        GÜNCELLEME - Malatya'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME - Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu