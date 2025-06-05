Gönüllü ressamlar, köy okulundaki öğrencilerin portrelerini karakalemle ölümsüzleştirdi

AYHAN İŞCEN - Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen gönüllü ressamlar, Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köy okulunda eğitim gören öğrencilerin karakalem portrelerini çizerek sürpriz yaptı.

"Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında gönüllü çizerler, Gürün ilçesine bağlı köy okulu olan Dudu Akdere-Eskihamal İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin fotoğraflarını ailelerden izin alarak temin etti.

Daha sonra kömür tozu ve karakalem teknikleriyle hazırlanan portreler, özenle paketlenerek okula gönderildi.

Portreler, öğrencilerin ders için sınıfa geldikleri sabah sıralarına bırakıldı.

Öğrenciler, kendilerine ait portreleri gördüklerinde büyük sevinç yaşadı.

- Amaç çocuklara değerli hissettirmek

Proje lideri Tülin Dumlu Kaygusuz, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli illerinden farklı meslek gruplarına mensup gönüllü çizerlerin projede yer aldığını söyledi.

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı yürütüldüğünü belirten Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bu yola Türkiye'nin dört bir yanından gelen çizer arkadaşlarımızla birlikte çıktık. Amacımız, oradaki çocuklara bir nebze de olsa moral ve motivasyon kazandırabilmekti. Çizimlerle onlara 'sizi önemsiyoruz, yalnız değilsiniz' demenin en sade ama en etkili yolu olduğunu düşündük. Her bir portre, bir çocuğa 'sen çok değerlisin' demenin sessiz ifadesi oldu."

Öğrencileri mutlu etmenin güzel bir duygu olduğunu anlatan Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Amacımız, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın hayatlarına küçük ama kalıcı bir iz bırakmak. Yüzlerindeki masum ve huzurlu gülümsemeleri çizgilere dökmek, gözlerindeki parıltıyı resimlerle geleceğe taşımak istiyoruz. Onlar için bu, sadece bir resim değil, aynı zamanda unutulmayacak bir hatıra, bizler içinse bir yüreğe dokunabilmenin en özel hali."

Kaygusuz, projenin farklı il ve ilçelerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

- "Eğitimciler için en büyük motivasyon kaynağı"