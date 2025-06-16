Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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