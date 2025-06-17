Malatya'da 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "ÖNEM" projesinin gala programı düzenlendi

Malatya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 551 okulda yürütülen ve 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" Projesi'nin gala programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, çocukların yüzündeki tebessümün nedeni olmanın, iyilik hareketlerinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Modern çağın ciddi sorunlarıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde büyüyen, hak ettiği ilgiyi görmeyen ve akranlarına göre çeşitli dezavantajlar yaşayan evlatlarımız mevcut. Sorunun tespiti ve çözümü bir arada olduğunda daha etkili sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz. Eğer bir problem varsa, bunu kabul edip çözümüne odaklanırsak başarılı olabiliriz."

Vali Yavuz, çağın en büyük ve yaygın sorunlarından birinin bağımlılık olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: