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        Malatya'da 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "ÖNEM" projesinin gala programı düzenlendi

        Malatya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 551 okulda yürütülen ve 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" Projesi'nin gala programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:05
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        Malatya'da 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "ÖNEM" projesinin gala programı düzenlendi
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        Malatya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 551 okulda yürütülen ve 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" Projesi'nin gala programı düzenlendi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, çocukların yüzündeki tebessümün nedeni olmanın, iyilik hareketlerinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

        Modern çağın ciddi sorunlarıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "Sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde büyüyen, hak ettiği ilgiyi görmeyen ve akranlarına göre çeşitli dezavantajlar yaşayan evlatlarımız mevcut. Sorunun tespiti ve çözümü bir arada olduğunda daha etkili sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz. Eğer bir problem varsa, bunu kabul edip çözümüne odaklanırsak başarılı olabiliriz."

        Vali Yavuz, çağın en büyük ve yaygın sorunlarından birinin bağımlılık olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Giderek artan bağımlılık, zihinleri ve bedenleri esir almaktadır. Akılları ve iradeyi yok etmekte ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde kimlik ve kişilik inşası büyük önem taşıyor. Biz 86 milyonluk bir aileyiz, Malatya'da da 750 bin kişilik bir aileyiz. Yalnızca kendi çocuğunu yetiştirmek yetmez. Unutulmamalıdır ki çocuklarımız, yarın bu toplumda yaşayacak, çalışacak, etkileşimde bulunacak. Bu yüzden hiçbir evladımızı kaybetme lüksümüz yok."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, selamlama konuşmasında ÖNEM Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz, kent protokolüyle birlikte, proje kapsamında öğrenciler tarafından el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesti.

        Programa, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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