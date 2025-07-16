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        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:57 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:57
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        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

        C.K. idaresindeki 44 HA 0050 plakalı halk otobüsü, Şifa Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde, E.G. yönetimindeki 44 J 6062 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.G. ile otobüsteki yolculardan Y.K, H.K, C.O. ve O.Ş. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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