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        Malatya'da jandarma ekipleri mesire ve piknik alanlarındaki denetimlerini artırdı

        Malatya'da havaların ısınmasıyla serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği mesire ve piknik alanlarında, jandarmanın denetimleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:44
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        Malatya'da jandarma ekipleri mesire ve piknik alanlarındaki denetimlerini artırdı
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        Malatya'da havaların ısınmasıyla serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği mesire ve piknik alanlarında, jandarmanın denetimleri artırıldı.

        Kentte, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki mesire ve piknik alanları, artan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşların daha fazla tercih ettiği mekanlar haline geldi.

        Jandarma ekipleri bu alanlardaki denetimlerini artırarak vatandaşların aileleriyle huzur ve güven içinde vakit geçirmelerini sağlıyor. Motorize veya yaya olarak denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşları olası yangınlara karşı uyardı.

        Ekiplerin denetimlerinin Kırkgöz Sahil Parkı, Horata Mesire Alanı ile Darende Günpınar Şelalesi ve Tabiat Parkı'nda yoğunluk kazandığı görüldü.

        Ailelerle yakından ilgilenen ekipler, çocuklara dergiler ve boyama kitapları hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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