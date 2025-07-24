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        Malatya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle​​​​​​​ gittiği hastanede kalp krizi geçiren Ahmet Bozkurt, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:37
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        Malatya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle​​​​​​​ gittiği hastanede kalp krizi geçiren Ahmet Bozkurt, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

        Göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran 60 yaşındaki Ahmet Bozkurt'un durumu burada kötüleşti ve kalp krizi geçirdi.

        Bozkurt için erken müdahale amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans helikopter talep edildi.

        Bozkurt, ilçe stadyumuna inen ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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