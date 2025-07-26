Leylekler Doğanşehir'e 6 yıl sonra geri döndü

Leylekleri çok sevdiklerini belirten Akbıyık, "İlçede leylekler ilgi çekiyor. Leyleklerin bereket ve bolluk getirdiğine inanıyoruz. Temmuz ayında geldiler. Arkadaşımız gelmiş gibi seviniyoruz. Yıllardır bölgemizde leylek yoktu." ifadelerini kullandı.

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