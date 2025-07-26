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        Leylekler Doğanşehir'e 6 yıl sonra geri döndü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 6 yıl aradan sonra 6 leylek görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:26
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        Leylekler Doğanşehir'e 6 yıl sonra geri döndü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 6 yıl aradan sonra 6 leylek görüldü.

        Esentepe Mahallesi'nde yaşayanlar en son 6 yıl önce mahallelerine gelen leyleklerin dönüşünden memnun.

        Esentepe Mahallesi sakinlerinden Önder Akbıyık, yıllar sonra ilçede leylek görmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Leylekleri çok sevdiklerini belirten Akbıyık, "İlçede leylekler ilgi çekiyor. Leyleklerin bereket ve bolluk getirdiğine inanıyoruz. Temmuz ayında geldiler. Arkadaşımız gelmiş gibi seviniyoruz. Yıllardır bölgemizde leylek yoktu." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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